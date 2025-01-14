Я, безусловно, ценю величие, оно вдохновляет меня продолжать идти вперед, пытаться делать все по-своему. Я испытываю огромное уважение к тому, как он ведет себя на поле и за его пределами«, — сказал звездный разыгрывающий “Голден Стэйт”.
Стефен Карри о Месси: «Долголетие, креативность, влияние на спорт во всем мире»
"Великие, безусловно, вдохновляют великих во многих отношениях. Не то чтобы есть что-то конкретное, что можно применить к футболу или баскетболу, но просто долголетие, креативность, его влияние на спорт во всем мире.