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Стефен Карри о Месси: «Долголетие, креативность, влияние на спорт во всем мире»

"Великие, безусловно, вдохновляют великих во многих отношениях. Не то чтобы есть что-то конкретное, что можно применить к футболу или баскетболу, но просто долголетие, креативность, его влияние на спорт во всем мире.
Источник: Спортс"

Я, безусловно, ценю величие, оно вдохновляет меня продолжать идти вперед, пытаться делать все по-своему. Я испытываю огромное уважение к тому, как он ведет себя на поле и за его пределами«, — сказал звездный разыгрывающий “Голден Стэйт”.