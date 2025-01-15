«Ливерпуль» опережает «Ноттингем» на 6 очков, «Арсенал» — на 7, «Челси» — на 10, «Сити» — на 12. Команда Слота не проигрывает в АПЛ

Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Ноттингем Форест» (1:1), продлив начавшуюся в сентябре серию без поражений. На счету мерсисайдцев 47 очков после 20 матчей, у «лесников» — 41 после 21 игры.