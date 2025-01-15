Мотта про 1:1 с «Аталантой»: «Ювентус» не рад, что много играет вничью, но проблем с настроем никогда не было. Благодарен парням за старание и игру"

Парни отдают все силы в каждом матче, и на протяжении некоторого времени мы видим хорошие выступления.
«Аталанта» начала игру с другой линией защиты, нежели мы ожидали, но мы знали, что нельзя давать ни за что зацепиться. То, что гол забил Калулу, не совпадение, потому что все должны двигаться и участвовать в атаках.
Конечно, мы не рады ничьей, потому что всегда хотим выигрывать, но поблагодарить ребят за старание публично и в частном порядке — это мой долг.
Мы действительно много играем вничью в этом сезоны и не рады этому, но проблем с настроем никогда не было«, — сказал главный тренер “Ювентуса” в эфире Sky Sport Italia.