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Хавбек «Борнмута» Джонс схватил Кукурелью за волосы во 2-м тайме матча с «Челси». Судья после ВАР показал желтую

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2) в 21-м туре АПЛ.
Источник: Спортс"

На 52-й минуте матча полузащитник гостей Дэвид Брукс помешал Кукурелье убежать, схватив его за волосы.

Главный арбитр матча Роберт Джонс после просмотра видеоповтора не стал удалять хавбека «Борнмута» и показал ему желтую карточку.

"ВАР рекомендовал провести проверку на месте на предмет возможной красной карточки Бруксу за агрессивное поведение.

После проверки судья посчитал фол на Кукурелье неосторожным действием, а не агрессивным поведением, и показал Бруксу желтую карточку", — говорится в сообщении матч-центра АПЛ.

Изображение: кадр из трансляции.