Фоден и Ивоби набрали по 12 очков: у полузащитника «Сити» дубль «Брентфорду», у игрока «Фулхэма» — «Вест Хэму»

Фил Фоден забил 2 мяча во 2-м тайме за 12 минут, всего у него 12 очков в фэнтези-турнире АПЛ на Спортсе (+2 за игру, +10 за голы). Полузащитника выбрали 3,23% игроков. Фоден забил во 2-й игре подряд, в прошлом туре был гол «Вест Хэму». Примечательно, что до этого в 15 играх АПЛ был всего 1 гол.