Гвардиола про 2:2 с «Брентфордом»: «Ман Сити» немного разочарован, что не удержал победный счет. Мы не в лучшем состоянии и принимали не лучшие решения"

Учитывая отсутствие центральных защитников, Родри и многих других факторов, мы просто не в лучшем состоянии и принимали не самые правильные решения. Это нормально, на этом стадионе непросто играть. К сожалению, победить не удалось.
— Вы довольны набранным очком?
— Ага. Что есть — то есть.
— Почему вашей команде не удается удерживать победный счет?
— Я не знаю, такое может случаться и порой случается. Надо немного лучше контролировать игру, но сегодня было не так уж плохо, — сказал главный тренер «Ман Сити» в эфире TNT Sports.