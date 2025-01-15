К футболистам «Урала» присоединится экс-тренер сборной России

В девяностые получил опыт работы в Екатеринбурге, играя за «Уралмаш», после чего перешел в московский «Спартак», где стал двукратным чемпионом России. В настоящий момент Мирослав Ромащенко знакомится с членами команды перед отправкой на тренировочные сборы.