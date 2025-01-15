К футболистам «Урала» присоединится экс-тренер сборной России

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ранее он работал в качестве помощника Станислава Черчесова, тренировавшего сборную России с 2016 по 2021 год.
Свою тренерскую карьеру Мирослав Ромащенко начал в 2003 году. В разные периоды работал в таких клубах как «Томь», «Динамо», «Ференцварош». Перед переходом в «Урал» подал в отставку с поста главного тренера ФК «Ахмат».
До начала тренерской карьеры в качестве игрока выступал за павлоградский «Шахтёр» и дубль днепропетровского «Днепра». После распада СССР работал в Белоруссии, где три сезона отыграл за речицкий «Ведрич» и могилёвский «Днепр».
В девяностые получил опыт работы в Екатеринбурге, играя за «Уралмаш», после чего перешел в московский «Спартак», где стал двукратным чемпионом России. В настоящий момент Мирослав Ромащенко знакомится с членами команды перед отправкой на тренировочные сборы.
Как ранее сообщалось, на зимнюю паузу «Урал» ушел на третьем месте в турнирной таблицы Первой лиги. У команды 37 очков. Столько же у ФК «Сочи», занимающего 4-ю строчку. 36 очков у «Черноморца» из Новороссийска.
Лидирует в таблице «Балтика» с 45-ю очками, далее идет «Торпедо» из Москвы, у команды 43 очка. Следующую официальную игру «Урал» проведет после зимней паузы 28 февраля. Команда сыграет в Волгограде с «Ротором».