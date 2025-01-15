Воспитанник «Зенита» вернулся в «Спартак», стала известна стоимость Хвичи. Трансферы и слухи дня

— Что сподвигло закончить карьеру игрока? Комплекс причин. У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь. Позвонил Игорю и спросил: «Можно я приду посмотреть на твои тренировки, поучаствую в процессе?» Я находился внутри команды, помогал детям изнутри. И тогда этот огонь загорелся.