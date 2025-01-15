Воспитанник «Зенита» вернулся в «Спартак», стала известна стоимость Хвичи. Трансферы и слухи дня

Что в России?
Виллиан Жозе уехал на родину
Московский «Спартак» объявил о расторжении контракта с форвардом Виллианом Жозе. Спустя несколько часов футболист официально стал игроком бразильской «Баии».
По некоторым данным, 33-летний нападающий подписал трудовой договор на три года. Ранее сообщалось, что «Спартак» выручит за Жозе до пяти миллионов евро. Однако из-за расторжения контракта по обоюдному согласию футболист бесплатно вернулся на родину.
Виллиан перешел в «Спартак» в июле 2024 года из испанского «Бетиса». В осенней части РПЛ бразилец провел семь матчей и ничем не отметился. Ранее интерес к Жозе приписывали испанскому «Лас-Пальмасу» и ряду турецких клубов.
Топовый серб нескоро приедет в Россию
Трансфер центрального полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» поставлен на паузу из-за травмы футболиста, сообщает журналист Орацио Аккомандо. По его данным, на восстановление сербу потребуется около месяца.
В матче 19-го тура Серии А против «Пармы», прошедшем 5 января, Илич был заменен на 65-й минуте. Спустя шесть дней он пропустил игру с «Ювентусом» — если верить данным на сайте Transfermarkt, из-за мышечных проблем.
Ранее появилась информация, что полузащитник готов перейти в «Спартак», а «Торино» может запросить за его трансфер до 25 миллионов евро. В текущем сезоне Илич провел за туринцев 13 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает его стоимость в 18 млн евро.
Бывший топ-футболист усилит российскую команду
Экс-защитник сборной Франции Бакари Санья сыграет в составе медиафутбольного клуба Fight Nights. 41-летний футболист присоединится к команде на Суперкубке Медиалиги в Абу-Даби. В клубе добавили, что новичок сыграет за «Найтс» в одном матче.
Санья известен по игре за лондонский «Арсенал», в составе которого провел 284 матча. Также он защищал цвета «Манчестер Сити», «Осера», «Беневенто» и «Монреаля». В составе сборной Франции Бакари стал вице-чемпионом Европы в 2016 году. После ухода из «Монреаля» в начале 2020-го Санья завершил профессиональную карьеру.
В «Зенит» приедет очередной бразилец?
Петербургский «Зенит» проявляет интерес к 21-летнему защитнику «Фламенго» Уэсли. По данным журналиста Жулио Мигеля Нету, российский клуб готов заплатить за футболиста более 25 млн евро. Агенты Уэсли уже сообщили руководству «Фламенго» о прогрессе в переговорах.
В прошлом году Уэсли принял участие в 51 матче и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «Фламенго» рассчитан до конца 2028 года. Стоимость защитника, если ориентироваться на Transfermarkt, составляет 9 млн евро.
Обладатель Кубка УЕФА повесил бутсы на гвоздь
Бывший футболист ряда российских клубов и сборной страны Алексей Ионов завершил игровую карьеру. Это решение он принял после расторжения контракта с «Уралом». В команде из Екатеринбурга полузащитник играл чуть менее года.
Сейчас 35-летний Ионов помогает Игорю Денисову в санкт-петербургской спортшколе «Зенит». В ближайшее время он планирует поступать в Высшую школу тренеров.
— Что сподвигло закончить карьеру игрока? Комплекс причин. У меня в голове было понимание, что хочу пойти обучаться на тренера. Нужно было зажечь этот огонь. Позвонил Игорю и спросил: «Можно я приду посмотреть на твои тренировки, поучаствую в процессе?» Я находился внутри команды, помогал детям изнутри. И тогда этот огонь загорелся.
Второй момент — в Екатеринбурге я находился один. Семья в Питере, ребенок пошел в первый класс, занимается футболом. Эти факторы в комплексе подтолкнули принять решение о завершении карьеры игрока, — сказал Ионов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем.
Ионов также выступал за «Зенит», «Кубань», «Анжи», московское «Динамо», ЦСКА, «Ростов» и «Краснодар». В составе сборной России полузащитник провел 39 матчей и забил четыре мяча. Алексей — обладатель Кубка УЕФА и чемпион России в составе «Зенита».
Лидер «Второго мая» будет играть в Грозном
Нападающий парагвайского клуба «Второе мая» Родриго Руис Диас перешел в грозненский «Ахмат». Об этом сообщил агент футболиста Пабло Себальос. «Мы подписали контракт на 3,5 года», — сказал Себальос в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.
В сезоне-2024 25-летний Родриго Руис Диас провел за «Второе мая» 22 матча, забил семь мячей и отдал три результативные передачи. Форвард стал лучшим бомбардиром осеннего чемпионата Парагвая (Клаусуры). Портал Transfermarkt оценивает форварда в 700 тысяч евро.
Молодой футболист вернулся в «Спартак» из Первой лиги
Защитник Юрий Коледин покинул «Торпедо». Футболист был арендован у «Спартака» осенью прошлого года. Руководство красно-белых приняло решение вернуть 20-летнего игрока.
Коледин присоединился к «Торпедо» в сентябре 2024 года. В активе футболиста два забитых мяча и одна результативная передача в девяти проведенных матчах.
Юрий — воспитанник «Зенита», который в феврале 2024 года перешел в «Спартак-2». Его контракт с москвичами действует до лета 2026 года.
Что в мире?
Хвича почти в «ПСЖ»
Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия станет одноклубником вратаря сборной России Матвея Сафонова. Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «ПСЖ» полностью согласовал трансфер и контракт грузинского хавбека.
Сумма перехода составит около 70 млн евро. Соглашение игрока с парижским клубом будет рассчитано на пять лет.
В текущем сезоне Хвича забил пять мячей и сделал три голевые передачи в 17 матчах Серии А.
«Главный неудачник в истории футбола» будет играть на родине
«Шальке-04» объявил о подписании контракта с бывшим вратарем «Ливерпуля» Лорисом Кариусом. Соглашение 31-летнего голкипера с немецким клубом рассчитано до конца текущего сезона. «Шальке» выступает во второй Бундеслиге и занимает 13-е место в турнирной таблице.
Последним клубом Кариуса был «Ньюкасл», который он покинул в июле 2024 года. За два года в составе «сорок» немецкий голкипер провел два матча и пропустил шесть мячей.
Кариус прославился после финала Лиги чемпионов 2018 года, в котором его «Ливерпуль» играл с «Реалом». Немец допустил две грубые ошибки, из-за чего англичане уступили «сливочным». Лорис был назван «главным неудачником в истории футбола» и получил немало угроз от фанатов мерсисайдского клуба.
Форвард сборной Нидерландов уехал в Англию
«Астон Вилла» объявила о переходе форварда дортмундской «Боруссии» и сборной Нидерландов Дониелла Малена. Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки составила 25 млн евро. О сроке контракта не сообщается.
В текущем сезоне Мален отметился пятью забитыми мячами и одной голевой передачей в 21 матче «Боруссии». На его счету также девять голов за сборную Нидерландов.
Дмитрий Панов