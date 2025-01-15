Черчесов о голкиперах «Спартака»: «Требуется не просто хорошо ловить, нужно породу иметь. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе. Почему Селихов затерялся — это непонятно»

Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России — это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать — комплект. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе.