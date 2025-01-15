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Черчесов о голкиперах «Спартака»: «Требуется не просто хорошо ловить, нужно породу иметь. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе. Почему Селихов затерялся — это непонятно»

«Я же в “Спартаке” играл в воротах и знаю, что требуется не просто хорошо ловить. Нужно породу иметь, чтобы в “Спартаке” играть в воротах и выдерживать давление.
Источник: Спортс"

Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России — это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать — комплект. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе.

Меня расстраивает ситуация с Селиховым. Вратарь с очень хорошими качествами, и почему он затерялся, для меня пока непонятно. Сейчас его то ли продлевают, то ли не продлевают. К своим игрокам, россиянам, надо как-то подходить правильно", — сказал бывший вратарь и тренер красно-белых, сейчас возглавляющий сборную Казахстана.