Черчесов о голкиперах «Спартака»: «Требуется не просто хорошо ловить, нужно породу иметь. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе. Почему Селихов затерялся — это непонятно»

Максименко не глупый парень и должен правильно себя оценивать. Сыграть в чемпионате России — это одно, а выйти на уровень чемпионата мира, Европы, Лиги чемпионов как вратарь и когда тот же уровень будешь показывать, тогда уже можно сказать — комплект. У Максименко есть все, чтобы заиграть в Европе.
Меня расстраивает ситуация с Селиховым. Вратарь с очень хорошими качествами, и почему он затерялся, для меня пока непонятно. Сейчас его то ли продлевают, то ли не продлевают. К своим игрокам, россиянам, надо как-то подходить правильно", — сказал бывший вратарь и тренер красно-белых, сейчас возглавляющий сборную Казахстана.