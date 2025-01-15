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ФК «Урал» объявил об уходе своего капитана и лидера Бикфалви

Многолетний капитан и лидер ФК «Урал» Эрик Бикфалви покидает клуб.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

Отмечается, что клуб и игрок договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон. Футболистом «Урала» Эрик стал в январе 2017 года. За екатеринбургскую команду он провел 227 матчей, забил 61 гол и отдал 22 голевых передачи.

«От всего сердца выражаем Эрику благодарность за то, что все эти годы он жил нашим клубом. Знаем, что эта дружба продолжится, и мы еще обязательно увидим нашу легенду в Екатеринбурге», — говорится в заявлении «Урала».

Напомним, накануне клуб объявил об уходе бывшего игрока сборной России Алексея Ионова. Контракт с ним также был расторгнут.