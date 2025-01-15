Гаврилов о краже чемпионских перстней Малкина: «Самое дорогое забрали. Я свои медали детям отдал на хранение, у себя не держал»

— Евгения Малкина обокрали. Сильный удар по игроку?
— А много украли?
— Три перстня за победы в Кубке Стэнли.
— Самое дорогое забрали. Жалко, если их не найдут.
— Где лучше хранить такие памятные награды?
— Я отдал свои медали старшим детям на хранение, у себя не держал. Олимпийская медаль, хоть и бронзовая, для меня очень дорогая.
Сами понимаете, участвовать в Олимпийских играх не каждый сможет. Награды и кубки хранятся у дочери, а в дальнейшем, когда меня не будет, у нее в планах сделать небольшой музей.
— Какая медаль для вас самая ценная? Вы же еще дважды чемпионом СССР становились.
— Для меня эти медали значат то же самое, что и бронза Олимпиады, — заявил экс-игрок «Спартака» и сборной СССР по футболу Юрий Гаврилов.