Карьеру легенды СССР Стрельцова спасла откровенная ложь: народ хохотал над ней

Судьба великого футболиста Эдуарда Стрельцова была крайне тяжелой. До сих пор идут ожесточенные споры — виноват ли форвард в резонансном изнасиловании или нет. Так или иначе Стрельцов провел пять лет в тюрьме.
После освобождения Эдуард работал на заводе имени Лихачева, не имея права играть за «Торпедо». Но личное вмешательство Леонида Брежнева позволило футболисту вернуться в родной клуб. Конечно, так просто Стрельцов бы не заиграл — особенно с учетом того, сколько грязи на него было вылито во время судебного преследования. Под решение была заложена информационная база.
В 1965 году журналист еженедельника «Футбол» Валерий Винокуров получил задание — нужно было написать позитивную заметку про Стрельцова. «Всё согласовывалось с ЦК! Готовили общественное мнение», — вспоминал Винокуров в интервью «Спорт-Экспрессу». За фактурой журналист поехал к секретарю парткома ЗИЛа Аркадию Вольскому, который рассказал, что должно быть в материале.
На следующий день Винокуров подготовил заметку и приехал к Вольскому для ее согласования. Тот вызвал некоего Пармена Шеншина, который на заводе работал секретарем в комитете комсомола. Оказывается, под его именем и должна была выйти та самая статья, «обеляющая» Стрельцова.
Но Винокуров не расстроился. Дело в том, что Вольский подал информацию о футболисте не через его спортивные достижения, а через показатели на заводе.
— В заметке было столько смешного! «Эдик внес большой вклад в совершенствование рулевого управления ЗИЛ-160». Огромного грузовика! Мне Вольский сказал — я добросовестно написал! Тем более не моя фамилия под всем этим стоит. А народ хохотал, — признавался Винокуров.
Каверзная статья о достижениях заводчанина Эдуарда Стрельцова, впрочем, имела нужный эффект. Футболисту разрешили вернуться в «Торпедо», где он отыграл еще пять лет. Правда, автор статьи не верил, что его детище как-то помогло форварду. «Если б не было команды из ЦК — кто бы мне позволил встречаться с Вольским?», — говорил Винокуров.
Владимир Менес