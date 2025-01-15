Карьеру легенды СССР Стрельцова спасла откровенная ложь: народ хохотал над ней

После освобождения Эдуард работал на заводе имени Лихачева, не имея права играть за «Торпедо». Но личное вмешательство Леонида Брежнева позволило футболисту вернуться в родной клуб. Конечно, так просто Стрельцов бы не заиграл — особенно с учетом того, сколько грязи на него было вылито во время судебного преследования. Под решение была заложена информационная база.