«Месси — лучший в истории. Он выиграл все и не раз, но в 37 лет все еще хочет побеждать в каждом матче». Хавбек «Интер Майами» Редондо про Лионеля

Есть тысячи талантливых игроков, хотя, по моему мнению, ни один из них не настолько талантлив, как Лео, но в дополнение к тому, что он такой талантливый и выиграл абсолютно все и не один раз, даже на тренировках он играет не на жизнь, а на смерть, хочет выиграть все.