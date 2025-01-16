Норвежские футбольные клубы выступили за отмену VAR

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Футбольные клубы Норвегии выступили за отмену системы видеопомощи арбитрам (VAR) в двух высших дивизионах страны, говорится на сайте Объединения болельщиков Норвегии.
Как следует из отчета, за отмену VAR выступили на данный момент 18 из 32 клубов, среди которых 13 представляют высший дивизион. В их числе действующий чемпион страны «Будё-Глимт», который представляет российский голкипер Никита Хайкин.
«Голосование показывает, что среди 32 лучших клубов Норвегии есть абсолютное большинство против VAR. Есть еще несколько клубов, которые собираются обсудить этот вопрос, так что на самом деле большинство может быть еще больше, чем сегодня», — приводит слова председателя объединения Андерса Кьеллевольда газета The i.
Ожидается, что окончательное голосование пройдет 22 января. В отчете указано, что клубы недовольны качеством работы VAR, влиянием на темп игры, спорными решениями судей, несмотря на наличие системы, а также финансовой нагрузкой на клубы в случае увеличения количества камер на стадионах.