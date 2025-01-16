Норвежские футбольные клубы выступили за отмену VAR

«Голосование показывает, что среди 32 лучших клубов Норвегии есть абсолютное большинство против VAR. Есть еще несколько клубов, которые собираются обсудить этот вопрос, так что на самом деле большинство может быть еще больше, чем сегодня», — приводит слова председателя объединения Андерса Кьеллевольда газета The i.