Состоялась жеребьёвка Кубка Легенд — 2025

Событие объединит традиционно легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звёзд этой игры.
В этом году «Кубок Легенд» пройдёт в уже полюбившемся зрителям формате. За главный трофей будут бороться шесть команд: сборная мира, легенды Европы, легенды Африки, легенды Азии, легенды Латинской Америки и легенды России.
Стали известны результаты жеребьёвки и расписание турнира. В группу «А» попала команда России, компанию им составят легенды Африки и Латинской Америки. В группе «Б» сыграют легенды из Европы и Азии, а также сборная мира.
Расписание турнира:
8 февраля.
12:00 — группа «А»: легенды Африки — легенды Латинской Америки.
13:00 — группа «Б»: легенды Европы — легенды Азии.
14:00 — церемония открытия.
15:00 — группа «А»: легенды Латинской Америки — легенды России.
16:00 — группа «Б»: легенды Азии — сборная мира.
17:00 — группа «А»: легенды России — легенды Африки.
18:00 — группа «Б»: сборная мира — легенды Европы.
9 февраля.
13:30 — матч за 5-е место.
14:30 — матч за 3-е место.
15:30 — финал.
16:30 — церемония награждения.
Турнир в 17-й раз примет столичный Дворец спорта «Мегаспорт».