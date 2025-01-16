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Состоялась жеребьёвка Кубка Легенд — 2025

С 7 по 9 февраля 2025 года в Москве пройдёт международный футбольный турнир «Кубок Легенд».

Источник: Чемпионат.com

Событие объединит традиционно легендарных представителей отечественного футбола, а также мировых звёзд этой игры.

В этом году «Кубок Легенд» пройдёт в уже полюбившемся зрителям формате. За главный трофей будут бороться шесть команд: сборная мира, легенды Европы, легенды Африки, легенды Азии, легенды Латинской Америки и легенды России.

Стали известны результаты жеребьёвки и расписание турнира. В группу «А» попала команда России, компанию им составят легенды Африки и Латинской Америки. В группе «Б» сыграют легенды из Европы и Азии, а также сборная мира.

Расписание турнира:

8 февраля.

12:00 — группа «А»: легенды Африки — легенды Латинской Америки.

13:00 — группа «Б»: легенды Европы — легенды Азии.

14:00 — церемония открытия.

15:00 — группа «А»: легенды Латинской Америки — легенды России.

16:00 — группа «Б»: легенды Азии — сборная мира.

17:00 — группа «А»: легенды России — легенды Африки.

18:00 — группа «Б»: сборная мира — легенды Европы.

9 февраля.

13:30 — матч за 5-е место.

14:30 — матч за 3-е место.

15:30 — финал.

16:30 — церемония награждения.

Турнир в 17-й раз примет столичный Дворец спорта «Мегаспорт».