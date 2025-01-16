От кого топ-клубы страдают в этом сезоне чаще всего. Главные «палачи» играют в АПЛ

Английские команды — главные специалисты по победам в матчах с топами. В других лигах в этом плане всё гораздо скромнее. К примеру, в Испании ни один клуб не одержал три победы в играх с топ-командами. В Германии приличную форму набрал «Майнц». Команда забралась на пятое место в таблице Бундеслиги, а ещё обыграла и дортмундскую «Боруссию» (3:1), и «Баварию» (1:0). Неплохо! Две победы в матчах с топами одержал и «Вольфсбург». Он разгромил «РБ Лейпциг» (5:1) в Бундеслиге и справился с «Боруссией» (1:0) в Кубке Германии. Две победы в активе и у «Штутгарта». Разгромил «Боруссию» (5:1) в чемпионате и одолел «Ювентус» (1:0) в Лиге чемпионов. В Италии две победы одержал «Лацио». Любопытно, что римляне в обоих случаях одолели «Наполи». Сначала в Кубке (3:1), а потом — в Серии А (1:0). Во Франции никому не удалось трижды обыграть топ-клубы.