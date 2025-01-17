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Игрок «Аль-Хиляля» Неймар: существует возможность, что я останусь в Саудовской Аравии

Бразильский нападающий саудовского «Аль-Хиляля» Неймар заявил, что может остаться в Саудовской Аравии после окончания его контракта с нынешним клубом.

Источник: Getty Images

Действующее соглашение бразильца действует до 30 июня 2025 года.

«Саудовская Аравия удивила меня. Возможность того, что я останусь в Саудовской Аравии после окончания контракта, существует. Посмотрим, за шесть месяцев многое может измениться…» — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

32-летний Неймар не провёл ни одного матча в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии. Срок его контракта с клубом рассчитан до завершения этого сезона. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Неймара в € 15 млн.