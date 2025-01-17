Игрок «Аль-Хиляля» Неймар: существует возможность, что я останусь в Саудовской Аравии

«Саудовская Аравия удивила меня. Возможность того, что я останусь в Саудовской Аравии после окончания контракта, существует. Посмотрим, за шесть месяцев многое может измениться…» — приводит слова Неймара журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).