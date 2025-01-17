«Приятно, когда интересуются». Александр Мостовой — о востребованности у журналистов

— Хочешь не хочешь, но приятно, когда тебе звонят, спрашивают, интересуются. И вдвойне приятно, что многие уважают и просят комментария по делу, которым ты занимался всю жизнь. Мне приятно на тему футбола разговаривать. Кто ещё должен на футбольные вопросы отвечать? — сказал Мостовой.