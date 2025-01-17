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РПЛ из-за интервью Дзюбы обратилась в комитет по этике, «Локо» инициировал лингвистическую экспертизу. В лиге считают, что прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера»

«Матч ТВ» передает, что президент Мир РПЛ Александр Алаев попросил провести заседание комитета для обсуждения возможного нарушения регламента по этике.

Источник: Спортс"

Отмечается, что речь идет о п.1 и п.2 статьи 15, где говорится, что «субъекты футбола обязаны защищать, уважать и гарантировать неприкосновенность чести, достоинства и деловой репутации других лиц», а также что «субъектам футбола запрещается использование оскорбительных жестов и выражений, в том числе, но не ограничиваясь, с использованием социальных сетей и СМИ, способных каким‑либо образом оскорбить кого‑либо или подстрекать других к ненависти или насилию».

В письме, направленном РПЛ в РФС 27 декабря, указывается, что по инициативе «Локомотива» была проведена лингвистическая экспертиза интервью, ее результаты находятся в приложении.

Премьер-лига считает, что от Дзюбы прозвучали «высказывания предположительно оскорбительного характера в адрес отдельных работников ФК “Локомотив”.

«Локо» об интервью Дзюбы: «Грубое нарушение спортивной этики, неуважение к футбольному сообществу. Удивляет, что это нашло место в эфире “Матч ТВ”. РПЛ поддерживает такой формат общения?».

Дзюба заговорил: «трусливенький» Галактионов, советы Соболеву, в «Локо» группировки («рулят чертановские»).