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Гвардиола о Холанде и Месси: «Никто не похож на Лео, но Эрлинг на том же уровне результативности. У них, Роналду и Мбаппе потрясающая статистика»

"Нет никого, кто был бы как Месси. Он футболист другого типа. Если говорить о забитых голах, то Эрлинг на таком же уровне, но нет никого, кто был бы похож на Месси.

Источник: Спортс"

Лео, как и Криштиану, я бы сказал, 14−15 лет постоянно забивал огромное количество голов и доходил до заключительных этапов различных турниров.

Эрлинг — игрок другого типа, и все об этом знают. Но у них есть общее в плане результативности. Однако это не имеет значения, все трое, а также, возможно, Мбаппе демонстрируют потрясающую статистику. Все они игроки топ-уровня.

Лео может играть на разных позициях и создавать моменты для партнеров. Его ни с кем нельзя сравнить. И я думаю, что Роналду был очень, очень близок«, — сказал главный тренер “Манчестер Сити”.