Раньери завершит тренерскую карьеру по окончании сезона.

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Главный тренер футбольного клуба «Рома» Клаудио Раньери заявил, что по окончании нынешнего сезона завершит тренерскую карьеру.
«Клуб будет искать нового тренера, способного вывести команду в элиту итальянского и европейского футбола. В конце сезона я прекращу тренерскую работу, пора сказать “хватит”, — приводит слова Раньери Rai Sport.
Раньери ранее уже объявлял о завершении тренерской карьеры, когда летом 2024 года ушел из «Кальяри», но в ноябре вернулся к тренерской деятельности, чтобы возглавить «Рому». Его соглашение рассчитано до конца сезона с дальнейшим переходом на руководящую должность в клубе. До этого специалист тренировал римлян с 2009 по 2011 год и в 2019 году.
Раньери 73 года. Его тренерская карьера началась в 1986 году, он работал в Италии с «Кальяри», «Наполи», «Фиорентиной», «Пармой», «Ювентусом», миланским «Интером», «Сампдорией». Также он тренировал английские «Челси», «Фулхэм», «Уотфорд» и «Лестер Сити», с которым стал чемпионом Англии в 2016 году, испанские «Валенсию» и «Атлетико» из Мадрида, «Монако» и французский «Нант», а также сборную Греции.