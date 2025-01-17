Раньери завершит тренерскую карьеру по окончании сезона.

Раньери ранее уже объявлял о завершении тренерской карьеры, когда летом 2024 года ушел из «Кальяри», но в ноябре вернулся к тренерской деятельности, чтобы возглавить «Рому». Его соглашение рассчитано до конца сезона с дальнейшим переходом на руководящую должность в клубе. До этого специалист тренировал римлян с 2009 по 2011 год и в 2019 году.