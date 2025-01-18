В аренде у «Пари Сен-Жермен» на данный момент находятся Хави Симонс («РБ Лейпциг»), Карлос Солер («Вест Хэм»), Норди Мукиеле («Байер»), Ренату Саншеш («Бенфика»), Хуан Бернат («Вильярреал») и Шер Ндур («Бешикташ»).
L"Equipe сообщает, что парижане не донесли «Ювентусу» эту информацию вовремя, возможно, потому что сами упустили этот момент.
Спортивный директор «Ювентуса» Кристиано Джунтоли, как сообщается, был в ярости и зол из-за работы Паскуале Сенсибиле, который курирует арендованных игроков «ПСЖ».
«Юве» назвал «ПСЖ» «абсолютными дилетантами».