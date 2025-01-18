«Юве» в ярости из-за проблем с арендой Коло-Муани и назвал «ПСЖ» «дилетантами». Парижане достигли лимита ФИФА (L"Equipe)

Ранее выяснилось, что переход форварда затягивается из-за того, что «ПСЖ» исчерпал лимит аренд, установленный ФИФА. И теперь парижанам придется либо прервать аренду кого-то из шести футболистов или оформить полноценный трансфер.