Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шахин о 0:2 с «Айнтрахтом»: «Дортмунд» играл слишком академично в 1-м тайме. Мы вновь с пустыми руками"

"Первый тайм мы провели не лучшим образом, играли слишком академично. Было ощущение, что мы все время опаздывали на один шаг, и то, как мы пропустили первый гол, было весьма симптоматично.

Источник: Sports

Второй тайм получился очень хорошим, мы действовали энергично и приложили массу усилий. Но, к сожалению, в итоге мы вновь с пустыми руками«, — сказал тренер дортмундской “Боруссии” после третьего поражения подряд.