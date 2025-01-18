Второй тайм получился очень хорошим, мы действовали энергично и приложили массу усилий. Но, к сожалению, в итоге мы вновь с пустыми руками«, — сказал тренер дортмундской “Боруссии” после третьего поражения подряд.
Шахин о 0:2 с «Айнтрахтом»: «Дортмунд» играл слишком академично в 1-м тайме. Мы вновь с пустыми руками"
"Первый тайм мы провели не лучшим образом, играли слишком академично. Было ощущение, что мы все время опаздывали на один шаг, и то, как мы пропустили первый гол, было весьма симптоматично.