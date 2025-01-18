Форвард «Монако» Эмболо об 1:2 с «Монпелье»: «Грусть и печаль. Стопроцентной уверенности в своих силах уже нет, но цели еще достижимы»

Сейчас очень непростой отрезок, потому что игра никуда не пропала, но она не клеится как у наших ворот, так и в штрафной соперника. Вместе с тем стопроцентной уверенности в своих силах уже нет. Нужно продолжать работать, чтобы наверстать упущенное. Цели, которые были поставлены перед командой, еще достижимы. Я уверен, что, сплотившись, мы сможем преодолеть все трудности.