Ролан Гусев о Хвиче в «ПСЖ»: «Париж способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора»

— Не о чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора.
А «Наполи» — не думаю, что до такого доберется. Во всяком случае, куда дальше, — сказал ассистент тренера «Динамо».
— Все правильно сделал?
— Не о чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора.
А «Наполи» — не думаю, что до такого доберется. Во всяком случае, куда дальше, — сказал ассистент тренера «Динамо».