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Ролан Гусев о Хвиче в «ПСЖ»: «Париж способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора»

— Все правильно сделал?

Источник: Спортс"

— Не о чем говорить, безусловно. Париж в ближайшее время способен выиграть Лигу чемпионов. С их хозяевами, финансовой базой. Пора.

А «Наполи» — не думаю, что до такого доберется. Во всяком случае, куда дальше, — сказал ассистент тренера «Динамо».