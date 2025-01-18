Маркао об опозданиях легионеров на сборы клубов РПЛ: «Русская зима — немаловажный фактор. Когда прилетаешь из холодов в бразильский климат, не сильно хочется возвращаться»

"Почему бразильцы часто опаздывают на сборы после зимней паузы в РПЛ? Скажу сразу, что я против таких опозданий, но попробую объяснить это с точки зрения легионера из Бразилии. Лететь из России в Бразилию далековато. Помню, нужно было потратить почти два дня на дорогу туда и еще два дня — на дорогу обратно. Это уже четыре дня отпуска. Впрочем, это было в мое время, сейчас с этим проще дела обстоят.