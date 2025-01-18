«Тедеско вернется в РПЛ только на заработки, если других вариантов не будет. Но у клуба-аутсайдера на него денег не хватит». Пономарев об экс-тренере сборной Бельгии

"Пригодится ли он кому-то из клубов РПЛ? Важно для начала сказать, что мы живем в такое время, когда к нам в РПЛ часто иностранцы приезжают только на заработки. К тренерам это тоже относится. Допустим, провалится тренер тут — и что? Скажет просто, что в России было тяжело, и запоет их стандартную песню про тяготы жизни в нашей стране для западных СМИ.