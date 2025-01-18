«Лукойл» планирует построить арену на 4 500 мест и Дворец спорта рядом со стадионом «Спартака»

А вот через дорогу, где сейчас база «Спартака», запланирован стадион на 4,5 тысячи мест. Он заменит стадион Академии имени Федора Черенкова в Сокольниках, там останется только небольшая арена на 500 мест. Но это очень далекая история. Пока мы не перешли к ее проектированию«, — сказала руководитель проекта творческого производственного объединения “Прайд” Евгения Афанасьева.