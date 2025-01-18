Наумов о жалобе на Дзюбу в комитет по этике: «Локо» зря это делает, этот шум нервирует клуб. Накажут Артема — и что?"

— «Локомотив» зря это делает. Не надо было этот шум поднимать, лучше разобраться самим. Можно было бы ответить через СМИ на слова Дзюбы. Это бесполезная работа обращаться в РФС, комитет по этике. Накажут Дзюбу, и что? У «Локомотива» есть пресс-служба, они бы могли договориться с изданием и дать интервью.
— Можно ли говорить о том, что «Локомотив» обиделся на слова Дзюбы?
— Да, поэтому клубу надо было ответить через СМИ, привести факты, что Дзюба не прав. Этот шум не нужен, он нервирует клуб.
— Получается Дзюба все равно в выигрышном положении?
— Конечно. Завтра Артем тоже что-то скажет. Он свободный человек, может говорить все, что хочет. В этом обращении к комитету по этике смысла никакого нет, — сказал экс-президент «Локомотива».