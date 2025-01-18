Наумов о жалобе на Дзюбу в комитет по этике: «Локо» зря это делает, этот шум нервирует клуб. Накажут Артема — и что?"

— «Локомотив» зря это делает. Не надо было этот шум поднимать, лучше разобраться самим. Можно было бы ответить через СМИ на слова Дзюбы. Это бесполезная работа обращаться в РФС, комитет по этике. Накажут Дзюбу, и что? У «Локомотива» есть пресс-служба, они бы могли договориться с изданием и дать интервью.