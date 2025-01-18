В чемпионате Турции будут работать только иностранные ВАР

Очевидно, что в современном футболе роль ВАР заметно выросла — зачастую они значат больше, чем сами судьи. Турецкая федерация футбола первой в мире пошла на такой шаг, заменив своих рефери, которым, видимо, доверия меньше. При этом понятно, что в суперлигу не будут приезжать лучшие ВАР Европы, потому что те востребованы в своих чемпионатах.