«Сьон» с Миранчуком проиграл «Грассхопперу» в матче чемпионата Швейцарии

Российский полузащитник «Сьона» Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. Россиянин провел первый матч с ноября 2024 года. Он пропустил шесть матчей из-за травмы. Ранее агент футболиста заявлял РИА Новости, что у него нет уверенности в том, что его клиент сможет выйти на поле в январе.