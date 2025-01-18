«Сьон» с Миранчуком проиграл «Грассхопперу» в матче чемпионата Швейцарии

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. «Сьон», за который выступает российский полузащитник Антон Миранчук, на своем поле в большинстве уступил «Грассхопперу» в матче 19-го тура чемпионата Швейцарии по футболу.
Встреча, прошедшая в Сьоне, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых мяч забил Томас Верон (64-я минута). На 4-й минуте с поля был удален защитник «Грассхоппера» Сауло Декарли.
Российский полузащитник «Сьона» Миранчук начал игру на скамейке запасных и вышел на поле на 63-й минуте. Россиянин провел первый матч с ноября 2024 года. Он пропустил шесть матчей из-за травмы. Ранее агент футболиста заявлял РИА Новости, что у него нет уверенности в том, что его клиент сможет выйти на поле в январе.
«Грассхоппер», набрав 18 очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице. «Сьон» с 26 очками занимает седьмую строчку.
В следующем туре «Сьон» 26 января на выезде сыграет против «Базеля», а «Грассхоппер» днем ранее примет «Янг Бойз».