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Кушчак допускает, что Роналду забьет 1000 голов: «В лиге, где он играет, это возможно. Если эта цель будет достигнута, он поставит перед собой следующую»

Сейчас на счету 39-летнего нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии 917 мячей.
Источник: Спортс"

"Все возможно. Это большое количество голов. Ставить перед собой какие-то цели — это хорошо. Я знаю, что если эта цель будет достигнута, то он поставит перед собой следующую.

Можно назвать его одним из лучших игроков мира — он выигрывал Лигу чемпионов, трофеи со сборной и забивал голы.

Это возможно, почему бы и нет? Он выглядит здоровым. Сейчас ему 39 лет. Это возможно. В лиге, где он играет, это возможно. Это будет непросто, потому что, если он будет играть еще три года, ему понадобится забивать много голов за сезон«, — сказал бывший вратарь “Манчестер Юнайтед”.