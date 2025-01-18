Кушчак допускает, что Роналду забьет 1000 голов: «В лиге, где он играет, это возможно. Если эта цель будет достигнута, он поставит перед собой следующую»

"Все возможно. Это большое количество голов. Ставить перед собой какие-то цели — это хорошо. Я знаю, что если эта цель будет достигнута, то он поставит перед собой следующую.
Можно назвать его одним из лучших игроков мира — он выигрывал Лигу чемпионов, трофеи со сборной и забивал голы.
Это возможно, почему бы и нет? Он выглядит здоровым. Сейчас ему 39 лет. Это возможно. В лиге, где он играет, это возможно. Это будет непросто, потому что, если он будет играть еще три года, ему понадобится забивать много голов за сезон«, — сказал бывший вратарь “Манчестер Юнайтед”.