«Зенит» покупает вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 35 млн евро

Это продажа станет самой дорогой в истории бразильского клуба.
Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика — здесь.
Петербургский клуб достиг устной договоренности с «Ботафого» о трансфере 24-летнего вингера за 35 миллионов евро, сообщает Фабрицио Романо.
Это продажа станет самой дорогой в истории бразильского клуба.
Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах за «Ботафого». В 6 матчах за сборную Бразилии он забил 2 гола и сделал 1 ассист. Его подробная статистика — здесь.