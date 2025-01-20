Кержаков о карьере: «Спокойно ушел когда захотел и не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Дзюба к этому стремится»

— Очень спокойно. Мне казалось, что он давно их побил. Я спокойно отношусь к рекордам в командных видах спорта. Для меня это заслуга не только того, кто забивает. Когда я начинал играть, не мог подумать, что столько голов забью. И за каждый гол я благодарен партнерам.