«СКА-Ростов» объявил о переходе защитника Виталия Денисова

«Это большой трансфер и большой успех. Мы значительно укрепимся в игре и покажем на поле серьёзное давление. Такие игроки в медиафутболе подчеркивают значимость и масштаб этого народного явления. Для меня, как для болельщика, большое счастье и большая честь, что в нашем клубе играют такие великие игроки», — приводит слова владельца клуба Басты (Василия Вакуленко) пресс-служба.