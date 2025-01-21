Кержаков об аэрофобии: «Сильно повлиял теракт 11 сентября 2001 года. До этого я много летал, и в кайф было. Потом наложились случаи турбулентности»

С нами летела жена владельца команды — Елена Канепа, сидела прямо за мной. Ей было тогда лет 70. А она очень неформальная женщина — у нее пышная прическа, красные волосы. После приземления она мне говорит: «Алекс, ну ты чего кричал? Это же funny (забавно — Спортс»)! «Я ей ответил: “Елена, когда буду в твоем возрасте, может, для меня это тоже будет funny. Но пока что-то совсем не funny”.