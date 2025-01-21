Мовсесьян о продаже Медины «Спартаку»: «Топ-работа. 4,2 миллиона евро — чистая прибыль ЦСКА за два года»

— В чем различия между скаутом и спортивным директором, и какова вероятность, что хороший скаут станет хорошим спортивным директором?
— Вероятность — 50 на 50. Персонально зависит.
Ты как скаут можешь ходить и говорить: «Вот игрок — возьмите». А спортивный директор должен принимать решения — за весь отдел. Тебе отвечать перед руководством за это все.
Поэтому ответственность скаута минимальна, даже несмотря на то, что трансфер может быть удачный. Например, по поводу Медины — весь селекционный отдел был против, но я взял ответственность на себя. Я сказал: «Вы смотрите чуть иначе, вы посмотрите на функции, которые футболист делает на поле. Этих функций у нас нет».
Соответственно, мы это должны дать главному тренеру для того, чтобы разнообразить игру.
— Насколько нормально переходить из ЦСКА в «Спартак»?
— Если ты не Егор Титов или Игорь Акинфеев, то нормально. Но если ты с пеленок всю карьеру выстраивал, то это не приветствуется.
— Раньше такое было сложно представить, сейчас весь вопрос в основном в финансах.
— В финансах и целеполагании. Возвращаясь к Медине: тебе нужно продлевать игрока, у него два года контракта остается. Глядя на то, сколько получают игроки старта, игрок запрашивает вдвое больше, чем он получал. У тебя есть выбор: либо его продать, либо дать ему, что он хочет.
— Подписание и продажа Медины — успешные сделки?
— Топ-работа. Купили за 1,8 [миллиона евро] — это все вместе: игроку, агентские. 4,2 — чистая прибыль за два года, — сказал бывший спортивный директор ЦСКА в эфире программы «Итоги» на канале «Это футбол, брат!».