Мовсесьян о продаже Медины «Спартаку»: «Топ-работа. 4,2 миллиона евро — чистая прибыль ЦСКА за два года»

Поэтому ответственность скаута минимальна, даже несмотря на то, что трансфер может быть удачный. Например, по поводу Медины — весь селекционный отдел был против, но я взял ответственность на себя. Я сказал: «Вы смотрите чуть иначе, вы посмотрите на функции, которые футболист делает на поле. Этих функций у нас нет».