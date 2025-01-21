Хюттер о результативности Головина: «Показатели хуже прошлогодних не только у Александра — у всей линии нападения “Монако”. Выберемся из этой ситуации»

"В статистическом плане хуже прошлогодних показателей выступает далеко не один Голо — вся линия нападения выглядит похуже. Это касается как Эмболо с Минамино, так и Аклиуша, который тоже забивает меньше, чем в прошлом году.
Как тренер я был бы сильно обеспокоен, если бы в матче с «Монпелье» (1:2) в створ нам удалось бы нанести всего два удара, а моментов у ворот соперника не возникало бы совсем. Однако это не так: мы нанесли 17 ударов по воротам в первом тайме — это внушительное количество попыток забить!
Моя работа заключается в том, чтобы подталкивать команду забивать как можно больше. И у меня нет сомнений, что мы сумеем выбраться из этой ситуации«, — сказал тренер “Монако”.