Хюттер о результативности Головина: «Показатели хуже прошлогодних не только у Александра — у всей линии нападения “Монако”. Выберемся из этой ситуации»

Как тренер я был бы сильно обеспокоен, если бы в матче с «Монпелье» (1:2) в створ нам удалось бы нанести всего два удара, а моментов у ворот соперника не возникало бы совсем. Однако это не так: мы нанесли 17 ударов по воротам в первом тайме — это внушительное количество попыток забить!