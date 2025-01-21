Мовсесьян об уходе из ЦСКА: «Главный результат — медали, кубки и прибыль. Мне однажды сказали: “Это не твой клуб”

— Были предъявлены претензии такого характера, что я как руководитель не вырос. Видимо, не удовлетворяю запросам к должности спортивного директора. На что мой ответ был таким: «Главный, на мой взгляд, результат спортивного директора — медали и кубки, работа селекционного отдела, в старт или не в старт ты изначально взял и прибыль». Но, повторюсь, так как это не мой клуб, руководители приняли решение. Я уходить из ЦСКА не планировал.