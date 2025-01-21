Казанский «Сокол» вновь выставлен на продажу на Avito, цена — 5,6 млн рублей

У нас есть 10 дней, чтобы пройти процедуру аттестации, в течение этого времени мы должны найти нового владельца. Через год мы уже не сможем заявиться, потому что клуб потеряет профессиональный статус, на восстановление которого могут уйти годы — необходимо будет вновь начинать с любительского уровня", — добавил Минневалиев, отметив, что потеря статуса приведет к ликвидации клуба.