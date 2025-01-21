Почему знаменитого футболиста СССР лишили звания мастера спорта? На него жаловались даже в родном клубе

В 60-е нападающий «Пахтакора» и сборной СССР Геннадий Красницкий был одним из самых ярких футболистов страны. Современники отмечали, что в чемпионате он особенно выделялся пушечным ударом — выстрелы Красницкого боялся даже лучший вратарь мира Лев Яшин.
В 1962 году Геннадий финишировал с «Пахтакором» на шестом месте, опередив московское «Торпедо» и донецкий «Шахтер». А перед стартом сезона получил почетное звание Мастера спорта СССР.
Красницкий обладал невероятным талантом на футбольном поле, но вот за его пределами часто нарушал режим. Это мешало ему закрепиться и в сборной СССР, где за Геннадием закрепилась репутация скандалиста. Например, после поражения от харьковского «Авангарда» нападающий «Пахтакора» устроил пьяный дебош в гостинице.
«Главный бомбардир “Пахтакора”, молодой талантливый центрфорвард таранного типа с убийственным ударом, Красницкий сразу обратил на себя внимание тренеров сборной и по праву считался лучшим футболистом республики. Ему прочили блестящее будущее, — отмечал легендарный журналист “СЭ” Аксель Варданян. — Только вот характером, как и большинство звезд, обладал он не идеальным, вследствие чего нередко конфликтовал с тренерами, судьями, а случалось, и со стражами общественного порядка. И режим спортивный нарушал, и шалости всякие за ним водились.
Но кто из футболистов был абсолютно безгрешен? В дневниках тренеров тех лет содержится немало «скандальной хроники», однако широкому кругу о ней ничего известно не было. На поверхность негативные факты всплывали крайне редко. Красницкий был на виду, и чуть ли не каждый его неверный шаг становился предметом общественного разбирательства. 23 августа, на следующий день после игры с «Авангардом», в Харькове произошел очередной срыв. Явившись в гостиницу в состоянии «нарушения режима», он в нелитературной форме объяснился с руководством команды и товарищами".
На инцидент обратили внимание в Федерации футбола СССР, где Красницкому вынесли жесткий вердикт — лишили звания Мастера спорта и дисквалифицировали до конца сезона-1962.
Партнеры по команде отмечали, что поведение Красницкого вызывало у многих удивление и недоумение: «Геннадий стал просто неузнаваем. Систематические выпивки, зазнайство, неуважение к товарищам…», — считал начальник «Пахтакора» Эльмар Аминов.
Уже после возвращения на поле Красницкий выдал яркий сезон-1963 — забил 14 голов в чемпионате СССР, а затем в составе сборной советских клубов отправился в турне по Южной Америке.
Денис Лебеденко