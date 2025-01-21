Почему знаменитого футболиста СССР лишили звания мастера спорта? На него жаловались даже в родном клубе

Но кто из футболистов был абсолютно безгрешен? В дневниках тренеров тех лет содержится немало «скандальной хроники», однако широкому кругу о ней ничего известно не было. На поверхность негативные факты всплывали крайне редко. Красницкий был на виду, и чуть ли не каждый его неверный шаг становился предметом общественного разбирательства. 23 августа, на следующий день после игры с «Авангардом», в Харькове произошел очередной срыв. Явившись в гостиницу в состоянии «нарушения режима», он в нелитературной форме объяснился с руководством команды и товарищами".