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Хески о Салахе: «Так хорошо следит за собой, что молодеет, а не стареет, кажется. Его можно поставить в один ряд с Роналду с этой точки зрения»

"Я думаю, Мохамед Салах сможет выступать на высоком уровне еще как минимум пару лет. Если посмотреть, как он заботится о себе и своем теле, это просто непревзойденно.

Источник: Спортс"

Он семейный человек, не проводит время в клубах или еще где-то, он действительно бережет себя. Не вижу причин, почему он не сможет продолжать в том же духе еще два, три, а может быть, даже четыре года.

У «Ливерпуля» есть игрок, который так хорошо следит за собой, что, кажется, не стареет, а молодеет! Я думаю, он будет показывать такие же результаты еще как минимум два года.

Если взглянуть на Криштиану Роналду, которому скоро исполнится 40 лет, то Салаха можно поставить в ту же категорию с точки зрения того, как он заботится о себе", — сказал экс-нападающий сборной Англии.

32-летний Салах провел 21 матч в текущем сезоне АПЛ, забил 18 голов и сделал 13 результативных передач. Подробная статистика египтянина — здесь.