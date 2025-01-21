Маскерано о жесте Месси фанатам «Америки» после забитого гола: «Мексиканцы обычно враждебны к аргентинцам, и рана после ЧМ еще не зажила, думаю. Не придал этому значения»

Логично, что мне приходилось играть против мексиканских клубов и против сборной Мексики, и мы знаем, что они обычно враждебно относятся к нам, аргентинцам. К тому же я думаю, что рана после чемпионата мира все еще не зажила«, — сказал главный тренер “Интер Майами”.