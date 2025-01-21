Главные трансферы и слухи в футболе за вторник, 21 января

19-летний футболист «Хоффенхайма» Том Бишоф пошёл на повышение — подписал контракт с «Баварией». Правда, он перейдёт в мюнхенский клуб не сейчас, а летом. Кстати, сделает это в статусе свободного агента. Его контракт с «Баварией» рассчитан на четыре года. В этом сезоне Том забил два мяча и отдал три результативных паса в 24 матчах. Transfermarkt оценивает парня в € 15 млн. Как много времени он получит в «Баварии»?