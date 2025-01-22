Эта случайность определила судьбу легендарного Дасаева. В итоге вратарь из СССР стал лучшим в этом деле

Легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев вратарем стал совершенно случайно. В детстве он занимался плаванием и даже не думал о футболе, пока не перенес операцию на руке. Уже в 9 лет Ринат понял, что потерял интерес к плаванию. Он пошел в академию астраханского «Волгаря», где изначально играл в поле — и не в обороне, а в атаке.
Но на позиции нападающего Дасаев смотрелся откровенно слабо. Это замечал и первый тренер футболиста Геральд Бледных, который и предложил мальчику встать в ворота.
«Однажды зимой пришел минут за 20 до тренировки, от нечего делать пошел к воротам. Тренер посмотрел и говорит: “Сегодня давай тебя в воротах попробуем”. С этого дня и началась моя вратарская жизнь», — рассказывал Дасаев.
Возможно, если бы Ринат не пришел на тренировку заранее, то так бы и не оказался в воротах. Именно эта случайность и предопределила судьбу легендарного Дасаева.
Уже в 1978 году он перебрался в «Спартак» и за последующие десять лет стал одним из лучших вратарей за всю историю клуба: дважды взял чемпионат СССР, шесть раз признавался вратарем года и десять раз входил в список 33 лучших футболистов сезона.
Со сборной СССР Дасаев стал бронзовым призером домашней Олимпиады и финалистом чемпионата Европы 1988 года. В том же году Ринат получил еще и приз лучшего вратаря мира, после чего уехал играть в Испанию за «Севилью».
Денис Лебеденко