Эта случайность определила судьбу легендарного Дасаева. В итоге вратарь из СССР стал лучшим в этом деле

Легендарный футболист «Спартака» и сборной СССР Ринат Дасаев вратарем стал совершенно случайно. В детстве он занимался плаванием и даже не думал о футболе, пока не перенес операцию на руке. Уже в 9 лет Ринат понял, что потерял интерес к плаванию. Он пошел в академию астраханского «Волгаря», где изначально играл в поле — и не в обороне, а в атаке.