«Спартак» отпустил чемпиона, «Сити» — легенду. Главные трансферы и слухи в футболе за день

Хотя директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отметил, что клубы ещё не подписали трансферный контракт: «С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны “Коло-Коло”. Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан — вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока. Как только все формальности будут улажены, мы опубликуем подтверждение, но на данный момент Виктор — игрок ПФК ЦСКА, находящийся в аренде в “Крыльях Советов”.