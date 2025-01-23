Экс-нападающий «Барселоны» Ривалдо рассказал, как прошла «Неделя звёзд» в Шардже

«Неделя звёзд» в Шардже — это потрясающий опыт. Открывать для себя мир, сочетая спорт и культуру — я бы сюда приезжал ежегодно. Мы провели потрясающее время не только с нашими семьями, но и бывшими одноклубниками и другими легендами футбола- это очень ценно. Шарджа прекрасна, а её культура нас всех поразила. Нас приняли очень радушно, так что мы чувствовали себя как дома«, — сказал Ривалдо в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Григорием Телингатером.