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Орлов о словах Трампа про Овечкина: «Политики используют спорт для пиара. О чем говорить, если Меркель приходила в раздевалку Германии после победы над португальцами? Игроки были полуголые, но канцлер шла»

Президент США похвалил российского капитана «Вашингтона» в своем выступлении на митинге, проходившем на домашней арене «Кэпиталс».

Источник: Спортс"

— За сутки новый президент США Дональд Трамп дважды похвалил Александра Овечкина. О чем это вам говорит?

— Все политики используют спорт в своих целях. Им нужен пиар. Так происходит во всех странах, включая Россию. Так было всегда.

О чем мы говорим, если Ангела Меркель приходила в раздевалку сборной Германии после победы над португальцами? Футболисты там были полуголые, но канцлер шла. Потому что знала, что народ это поддержит.

То же самое с Овечкиным. Он звезда, самый популярный спортсмен Вашингтона. Естественно, Трамп о нем будет говорить. Но это не значит, что Трамп любит Россию.

Он любит таких индивидуальностей, как Овечкин. Вот и все, — сказал комментатор Геннадий Орлов.