Винисиус Жуниор отреагировал на слухи о возвращении Неймара в «Сантос»

«Для Бразилии важно иметь такого игрока, как Ней, тем более для “Сантоса”, который является его домом. Несомненно, он бразильский игрок, который так хорошо играл в Бразилии, а затем смог творить историю за рубежом. Я надеюсь, что он примет взвешенное решение и что он и вся его семья будут счастливы», — сказал Винисиус в интервью Goal.