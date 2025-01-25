ЦСКА покупает бразильца, «Наполи» заменяет Хвичу. Главные сделки и слухи в футболе за день

До встречи, легенда! Антони покидает «Манчестер Юнайтед» и перебирается в аренду в «Бетис», сообщает инсайдер Фабрицио Романо. В АПЛ бразилец запомнился невыразительной игрой и сумасшедшим ценником за трансфер — € 95 млн. Хотя всё ещё есть шансы на возвращение. Романо добавил, что аренда рассчитана до июня 2025 года и не включает в себя опцию выкупа. Зарплата Антони поделена между «Бетисом» и «МЮ». Возможно, вингер удивит в Испании так, что «Манчестер Юнайтед» даст ему ещё один шанс в основе.